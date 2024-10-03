Теплотрассу у Красного моста разрешили отремонтировать

Эксперты выдали положительное заключение на проведение работ.

Акт государственной историко-культурной экспертизы разрешил проведение реконструкции надземного участка тепломагистрали по набережной Дубровинского. Напомним, Красный мост, официальным годом постройки которого в его нынешнем виде считается 1949 год, является памятником. Поэтому основной задачей при любых работах является обеспечение его сохранности. В данном случае реконструкция тепловой сети будет сопряжена с рытьем котлована и другими работами. Эксперты пришли к выводу, что объект культурного наследия регионального значения «Красный мост», 1949 г.» расположен вне зоны влияния разработки котлована при строительстве тепловой сети.

Но так как он находится в непосредственной близости, необходимы меры по обеспечению сохранности моста. Эксперты поясняют, что земельный участок, на котором запроектирована реконструкция тепловой магистрали, попадает в охранные зоны памятника, в частности, в зону охраняемого природного ландшафта. Участок реконструируемой тепломагистрали проходит непосредственно под опорами Красного моста и попадает под действие его защитных зон.

Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия разработан ряд мероприятий. В частности, рабочих заранее проинформируют об историко-культурной ценности объекта. При производстве работ должно быть «исключено изменение и нарушение облика объекта культурного наследия, визуального восприятия, его объемно-планировочные, конструктивные решения и структура». Также необходимо обеспечить свободный проезд и передвижение людей по прилегающим дорогам и проездам.

Опасные зоны должны быть ограждены или иметь предупредительные знаки. Проходы, проезды, должны быть очищены от мусора, а в зимний период – от наледи и снега. До начала и во время производства работ необходимо выполнять мониторинг за техническим состоянием моста, в том числе наладить контроль динамических и вибрационных режимов оборудования.

«Строительный мусор и прочее не должны складироваться, – отмечено в акте экспертизы. – Не допускается производить поджоги мусора, розлив нефтепродуктов, захламление территории. Машины, осуществляющие вывоз строительного мусора, должны быть оборудованы специальными защитными тентами. Не допускается эксплуатация машин при наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел в границах зон охраны. В случае возникновения дефектов у объекта культурного наследия требуется приостановить работы, выявить причину возникновения и устранить в установленном порядке. Возобновление работ возможно только после проведения указанных мероприятий».

ИА «Орелград»