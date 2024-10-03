Прокуратура заставила пересчитать платёжки для участника СВО

Орловские коммунальщики начисляли плату с нарушением.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

В орган надзора обратилась жительница Заводского района. Она рассказала, что её сын принимает участие в СВО. Орловца мобилизовали — в связи с этим сейчас он, по факту, находится в зоне спецоперации, а не по месту своей регистрации.

При этом в доме отсутствуют приборы для учёта потребления коммунальных услуг. В связи с этим плата за ЖКХ начисляется на всех граждан, зарегистрированных по данному адресу.

Как установила прокуратура, Управляющая компания ООО «ЖКХ-Центр «Единое окно»» пересчитала стоимости услуги по водоснабжению и водоотведению, но только начиная с апреля текущего года. Между тем, мужчина был мобилизован на СВО раньше. Эту ошибку и пришлось исправлять.

Прокуратура внесла директору ООО представление. К настоящему моменту коммунальщики уже сделали правильный перерасчёт.

ИА «Орелград»