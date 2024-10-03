В Орле многоквартирный дом «поженили» на «Алесе»

Администрация города сама назначила зданию управляющую компанию.

«Опекуна» обрёл многоквартирный дом, расположенный на улице Пожарной, 15-А.

Интересно, что это не обычное и тем более не аварийное жильё, а современное здание всего в три этажа, видимо, с дорогостоящими квартирами. Известно, что оно построено в 2007-м году.

Мэрия назначила ответственным за этот дом ООО «УК «Алеся». При этом городские власти руководствовались правилами, разработанными для случаев, когда в многоквартирном доме собственники, действуя самостоятельно, либо не выбрали способ управления, либо не реализовали его, а также не определили управляющую организацию.

Также постановление определяет перечень работ и услуг, обязательных для УК.

Ранее стало известно, что Администрация Орла выменяла землю у стройкомпании.

ИА «Орелград»