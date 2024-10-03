В Орловской области досрочно сдали межмуниципальную дорогу

3.10.2024 | 17:00 ЖКХ, Новости

Она соединяет Ливны и Орлово.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государаственных строительных программ Орловской области.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик, компания «Газресурс», привёл в порядок участок длиной в 4,3 километра.

На трассе выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия и нанесли дорожную разметку. На съездах с дороги покрытие привели в нормативное состояние. Также на участке укрепили обочины (с помощью щебня).

Приёмка состоится в ближайшее время. Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государаственных строительных программ Орловской области.

Ранее в рамках того же национального проекта завершился ремонт в Орле (на Советской улице), посёлке Знаменка Орловского муниципального округа (на улицах Ленина и Школьная) и в деревне Шепино (на улице Центральной).

ИА «Орелград»


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