Роспотребнадзор помог защитить орловца от «Арт бетона»

3.10.2024 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Компания не выполнила свои обязательства.

Фото: ИА «Орелград»

Ливенский районный суд закончил рассмотрение иска, выдвинутого в отношении ООО «Арт бетон». Иск выдвинул не сам потребитель, а Управление Роспотребнадзора по Орловской области, защищавшее его интересы.

Как выяснилось, компания не выполнила взятые на себя обязательства по изготовлению плитки и бордюров, а также по их монтажу. Это привело к возбуждению гражданского дела. В итоге суд решил его в пользу потребителя.

Договоры, заключённые с ООО, расторгли. В пользу орловца взыскали уплаченные денежные средства, расходы на транспорт, закупку материалов (геотекстиля и цемента), а также средства, потраченные на переписку, юридические консультации, копирование материалов и проведение экспертизы. Не забыли и о компенсации морального вреда. Всего орловец получил 230 тысяч 600 рублей.

Также компанию оштрафовали. Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»


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