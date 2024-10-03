Роспотребнадзор помог защитить орловца от «Арт бетона»

Компания не выполнила свои обязательства.

Ливенский районный суд закончил рассмотрение иска, выдвинутого в отношении ООО «Арт бетон». Иск выдвинул не сам потребитель, а Управление Роспотребнадзора по Орловской области, защищавшее его интересы.

Как выяснилось, компания не выполнила взятые на себя обязательства по изготовлению плитки и бордюров, а также по их монтажу. Это привело к возбуждению гражданского дела. В итоге суд решил его в пользу потребителя.

Договоры, заключённые с ООО, расторгли. В пользу орловца взыскали уплаченные денежные средства, расходы на транспорт, закупку материалов (геотекстиля и цемента), а также средства, потраченные на переписку, юридические консультации, копирование материалов и проведение экспертизы. Не забыли и о компенсации морального вреда. Всего орловец получил 230 тысяч 600 рублей.

Также компанию оштрафовали. Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»