В Орловской области починят меньше дорог, чем ожидалось

Власти региона уточнили целевые индикаторы на текущий год.

В Орловской области в рамках целевой государственной программы в 2024 году планируется привести в нормативное состояние 315,8 погонных метров искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения. Такой новый целевой индикатор появился в программе «Развитие транспортной системы в Орловской области». Для сравнения, предыдущий целевой индикатор предусматривал приведение в порядок 451,1 погонных метров искусственных сооружений.

При этом правительство региона увеличило общий объем финансового обеспечения программы. Если раньше он составлял 38,8 миллиарда рублей, то теперь составляет 39,96 миллиарда рублей. Увеличение финансирования связано, в том числе, с выделением дополнительных средств на закупку автобусов. Речь идет о реализации ведомственного проекта «Пассажирский транспорт». Именно в его рамках дополнительно запланирована закупка автобусов для обновления общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях. Объем указанных затрат в 2024 году составит 210 миллионов рублей.

Немного изменилась и структура государственной программы. В частности, в ее состав включен региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Объем его финансирования составляет 4,73 миллиона рублей. В его рамках планируется проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог. Ожидается, что уже по итогам 2024 года на 3,51 километра прирастет протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

В целом доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, должна увеличиться с 80 процентов в 2022 году до 85 процентов по итогам 2024 года. В последующие пять лет эту долю планируется поддерживать на одном, достигнутом уровне – 85 процентов. Ожидается, что возрастет и так называемая транспортная подвижность населения: со 141,49 миллиона пассажиро-километров в 2024 году до 152,49 миллиона пассажиро-километров в 2029 году.

ИА «Орелград»