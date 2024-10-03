Выставка столетних нот открылась в Орле

На ней представлены нотные издания и пластинки разных лет.

В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Прогулка среди нот». Как пояснили организаторы, в состав экспозиции включены нотные издания и пластинки с музыкальными записями разных лет, фотографии старого Орла, а также плакаты молодого советского государства с текстами революционных песен и многое другое. В целом выставка рассказывает о музыкальной жизни Орловщины с конца XIX до середины ХХ века, причем экспонаты сопровождаются развернутыми комментариями и этикетажем.

«Мало кому известно, что вторая половина XIX века в России отличалась небывалым спросом на издания музыкальных произведений, – рассказали в Орловском краеведческом музее. – Музыка стала не просто частью хорошего воспитания и образования – эпоха буквально дышала ею. Именно в это время возникает целый ряд музыкальных издательств, сыгравших большую роль в развитии национальной музыкальной культуры».

В фондах музея хранятся ценные нотные издания ведущих издательств начала прошлого века с сочинениями как известных, так и уже подзабытых композиторов. Специалисты отмечают, что некоторые из них, в том числе и исполнители, в начале ХХ века были очень популярны. Однако их слава прошла, и время незаметно стерло их имена из общественной памяти. Воскресить их помогут экспонаты, представленные на выставке. Например, в музее называют имена Федора Стелловского, Матвея Бернарда, Александра Гутхейля, Петра Юргенсона, Митрофана Беляева, Юлия Циммермана, Василия Бесселя и др.

Кстати, на многих нотных изданиях, представленных на выставке, стоят штампы орловских музыкальных магазинов. В музее пояснили, что в начале ХХ века музыкальные магазины Генчеля, Кашкина и Петикова располагались на улице Болховской. Там можно было приобрести популярные сборники нот. После революции ситуация в этом отношении практически не изменилась. Музыка, а вместе с нею и ноты, оставались популярными. Разве что агитации в них стало побольше.

«В 1920-30-х годах нотные издания вновь, как в конце XIX века стали выходить массовыми тиражами, – говорят в музее. – Новыми образцами массовой нотной продукции стали агитационные издания — песни, марши, хоры, представленные на выставке. К середине ХХ столетия советская «индустрия» нотопечатания стала одной из самых мощных в мире. Нотопечатание позволило зафиксировать, сохранить и передать музыкальные произведения различных эпох и направлений».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»