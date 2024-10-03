Требования к газовым заправкам ужесточили

Для их строительства должно использоваться только отечественное оборудование.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат на строительство таких объектов». Порядок действует с 2020 года, но его пришлось актуализировать с учетом текущих политических и экономических реалий.

Обзор поправок представили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Новой версией постановления правительства установлено, что отбор получателей субсидии отныне осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». При этом будет использоваться «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Субсидии выдаются из областного бюджета на возмещение части затрат на строительство газовых заправок. Положены они и владельцам мастерских, занимающихся переоборудование транспорта на газовое топливо, но только тем, кто предоставляет своим клиентам скидки. Дополнительным условием получения субсидии теперь является использование при строительстве объекта заправки транспортных средств оборудования, произведенного на территории Российской Федерации.

Причем оборудование должно отвечать критериям, установленным постановлением правительства страны «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Также скорректированы требования к участникам отбора. Так, у участника отбора на едином налоговом счете должна отсутствовать или не превышать 30 тысяч рублей задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации.

У него не должно быть просроченной задолженности по возврату в областной бюджет иных субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной или неурегулированной задолженности по денежным обязательствам перед Орловской областью. Еще одно новшество становится уже традиционным для механизмов субсидирования – участник отбора не должен являться иностранным агентом.

ИА «Орелград»