Троллейбусы, переданные Орлу Петербургом, нуждаются в ремонте

3.10.2024 | 10:29 Новости, Транспорт

Пока что они не смогут выйти на линию.

Фото: Администрация Орла

Это касается четырёх из пяти единиц транспорта. Троллейбусы поступили в наш город летом. В сентябре первый из них появился на улицах Орла, однако остальных в деле так и не увидели.

Как удалось узнать «Вести-Орёл», транспорту требуется замена запчастей. Об этом рассказали в администрации Орла.

Председатель комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи города Роман Юшин сообщил изданию, что остальные четыре машины выйдут на линии «после получения необходимых для замены запчастей».

Ранее в ходе дискуссии в облсовете выяснилось, что автобусы «ЛиАЗ», подаренные «ТТП» Орла, простаивают на предприятии.

ИА «Орелград»


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