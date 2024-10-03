В Орле назначили даты муниципальных ёлок

3.10.2024 | 15:14 Новости, Общество

Постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

Фото: ИА “Орелград”

Оно опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Первая волна ёлок пройдёт в «Орловском городском центре культуры» на Комсомольской улице 26 декабря. Мероприятия состоятся в 11 и 14 часов. Также ещё одна ёлка пройдёт здесь 6 января в 11 часов.

Кроме того, 4 января в 14 часов новогоднее мероприятие пройдёт в Северном районе в Культурно-досуговом центре «Металлург».

Организация ёлок поручена городскому Управлению культуры. Уточняется, что они должны включать в себя интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки, вручение подарков, а также просмотры спектаклей.

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ИА «Орелград»


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