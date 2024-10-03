В Орле приостановлена реконструкция Дома Лизы Калитиной

Нужно уточнить проектную документацию.

Об этом в соцсетях рассказал первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин. Накануне он встретился с представителем фирмы «Рубетек», которая арендует здание.

«При разборке дома возникла необходимость уточнения геометрических параметров объекта», – пояснил парламентарий. Также понадобилось дополнительное проектное решение для укрепления подвалов.

После того, как проект будет уточнён, строительную площадку начнут готовить для монтажа здания. Сами монтажные работы планируются уже на лето следующего года.

Как подчеркнул Вдовин, за процессом следит Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, а также представитель проектной организации. Каждый этап предварительно согласовывается с Управлением, а это значительно замедляет процесс реставрации.

ИА «Орелград»