В Орле автобусный маршрут №8 ждут перемены

3.10.2024 | 11:16 Новости, Транспорт

Об этом рассказал губернатор.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Андрей Клычков осветил этот вопрос во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Он рассказал, что к нему обратились жители микрорайона Алроса. Орловцы недовольны тем, как функционирует маршрут в настоящее время.

«Сегодня переговорил с мэром, чтобы либо сократили интервал, либо увеличили количество маршруток для Алроса», – высказался Клычков.

Маршрут №8 проходит от остановки ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе до остановки «Госуниверситет» на Наугорском. Однако в середине он как раз делает крутой поворот, чтобы заехать на Алроса и забрать местных пассажиров.

ИА «Орелград»


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