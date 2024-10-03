В Орле автобусный маршрут №8 ждут перемены

Об этом рассказал губернатор.

Андрей Клычков осветил этот вопрос во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Он рассказал, что к нему обратились жители микрорайона Алроса. Орловцы недовольны тем, как функционирует маршрут в настоящее время.

«Сегодня переговорил с мэром, чтобы либо сократили интервал, либо увеличили количество маршруток для Алроса», – высказался Клычков.

Маршрут №8 проходит от остановки ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе до остановки «Госуниверситет» на Наугорском. Однако в середине он как раз делает крутой поворот, чтобы заехать на Алроса и забрать местных пассажиров.

ИА «Орелград»