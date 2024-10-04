Клычков призвал обеспечить доступ в укрытия

Губернатор Орловской области напомнил, что это должны были сделать еще два года назад.

«К сожалению, это не учебная тревога была, – заявил глава региона в своем вечернем эфире в соцсетях 4 октября. – Это была вполне реальная угроза, которая привела к тому, что мы вынуждены были включить сигнал оповещения».

Губернатор сообщил, что видел много фотографий, где висят замки на подвалах. Были обращения на эту тему.

«Два года назад, когда начинали этот процесс, он тогда был актуален. Сегодня многие посчитали, что это не актуально. Я прошу всех руководителей муниципальных служб, прошу руководителей органов власти, органов местного управления провести проверку. Еще раз для того, чтобы обеспечить всех жителей возможностями для укрытия при возникновении подобной опасности».

Андрей Клычков напомнил, что в случае проведения учебных тревог заранее об этом оповещают. Если звук сирен появляется без анонса, значит, есть угроза ракетной или авиационной опасности.

«Просто так ее никто включать не будет, никто в игры играть не собирается», – сказал Клычков.

Губернатор обратился к руководству всех служб и предприятий, чтобы провели дополнительные инструктажи и учения.

«Потому что сегодня мы видели: кто-то людей на улицу выгонял, считая, что там безопаснее. На самом деле все очень просто. Необходимо уйти от окон. Необходимо, если вы находитесь в помещении, спуститься в заглубленное помещение. Где минимальный риск повреждения от осколков. В объектах социального значения убрать детей и всех остальных от окон. Если вы передвигаетесь на общественном транспорте, на личном транспорте, остановиться и зайти в укрытие, чтобы не пострадать в случае случайного прилета или разлета осколков».

Андрей Клычков поблагодарил силы противовоздушной обороны. Они отработали задачи, и атаки не достигли своей цели.

В комментариях орловцы делятся тревогами и страхами. Сообщили, что учеников второй смены не пустили в здание учреждения. Где-то, напротив, отправили ребят домой, но они толпились возле школы или разошлись по магазинам. Родители также сообщили, что некоторым рекомендовали забрать детей из сада. Хотя это противоречит рекомендациям МЧС и небезопасно. Правда, прозвучали и похвалы педагогическим работникам, которые грамотно организовали эвакуацию в подготовленные помещения.

Перед людьми захлопывали свои двери банки и бюджетные учреждения. Также не все орловцы своевременно получили оповещения об опасности. Снова возник вопрос закрытых подвалов и ответственности управляющих компаний.

ИА “Орелград”