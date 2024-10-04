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В Орле прошли одиночные пикеты в память о расстреле парламента

4.10.2024 | 18:25 Новости, Общество, Политика

События произошли в Москве 31 год назад.

Фото: vk.com/idynkovich

Новость сообщили в Орловском отделении КПРФ. Пикеты организовали члены партии и комсомола.

Люди с соответствующими плакатами появились на площади Ленина, у торгового центра “Атолл”, здания общежития ОГУ имени Тургенева и в других местах.

Орловские коммунисты ещё раз выразили своё негативное отношение к тем событиям, а также напомнили о них окружающим.

Конфликт между президентом Борисом Ельциным и группой депутатов Верховного совета страны, начавшийся 21 сентября 1993-го, закончился 4 октября того же года. Точное число погибших и пострадавших в тех событиях до сих пор не известно.

ИА “Орелград”


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