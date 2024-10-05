В Орле на общественных слушаниях одобрили бюст Сталина

“За” высказались 92% участников мероприятия.

Об этом сообщили в официальных соцсетях Орловского областного отделения КПРФ.

Слушания прошли в КДЦ “Металлург”. “92% граждан проголосовали “ЗА” установку бюста Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР И. В. Сталина в парке Победы в Орле”, – рассказали в партии.

Как уточнили представители КПРФ, на данный момент в России установлен уже 41 бюст вождю.

Также в партии напомнили, что в создании многих жителей нашей страны Сталин связан с Победой в Великой Отечественной войне. Кроме того, именно он принял решение об артиллерийском салюте в честь освобождения Орла и Белгорода, после чего эти города стали называть “городами первого салюта”. Также по его приказу частям и соединениям Красной Армии присваивали почётные наименования “Орловских” и “Белгородских”.

Также у многих граждан России вождь ассоциируется с другими позитивными вещами – восстановлением народного хозяйства после войны, снижением цен, созданием ядерного щита СССР.

“Работа предстоит ещё достаточно большая, но главное – люди уверены, что завершится она созданием в парке Победы “Аллеи Победителей” во главе с бюстом И. В. Сталина”, – пояснили в КПРФ.

ИА “Орелград”