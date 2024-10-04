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МЧС объявило об отбое ракетной опасности на Орловщине

4.10.2024 | 12:46 Важное, Новости, СВО

Сообщение появилось в соцсетях ведомства.

Фото: ИА “Орелград”

Областное Управление МЧС опубликовало его несколько минут назад. Первым ракетную опасность объявил губернатор Андрей Клычков, также в социальных сетях (около 11 часов 10 минут).

Впрочем, многие орловцы отреагировали на тревожные сигналы сирен и сообщения в интернете и по СМС очень спокойно.

Как раз в тревожные минуты наш корреспондент оказался в центре города, в сквере Ермолова, где расположено одно из пяти укрытий, установленных летом. По улицам спокойно ходили прохожие и ездили автомобили и автобусы.

В укрытии также не оказалось слишком многолюдно — там находились около пяти человек, судя по их внешнему виду, несовершеннолетние.

Реакция соцсетей была более эмоциональной. Многие приняли сигналы за учебные, так как в эти дни по всей России проводятся масштабные учения МЧС. Некоторые пользователи жаловались на невысокую громкость сирен.

Напоминаем, что орловцам доступна онлайн-карта подземных укрытий, предназначенных как раз для таких случаев.

ИА «Орелград»


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