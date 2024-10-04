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Заочно арестованный орловец Чеплов обжаловал арест

4.10.2024 | 14:09 Криминал, Новости

Оригинальную жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Напомним, правоохранительные органы заинтересовались нашим земляком в связи с давним делом об убийстве предпринимателя Кирьянова (Япончика). Недавно Следственный комитет возобновил работу по этому делу.

3 сентября орловец стал обвиняемым, а затем был объявлен во всероссийский и международный розыск. Однако, как сообщают «Орловские новости», Чеплов обжаловал свой заочный арест.

Дата заседания пока не назначена. Однако известно, что апелляцию должен рассмотреть Московский городской суд.

Николай Чеплов известен в Орле как экс-владелец «Сберегаек». Сейчас он является владельцем ООО «Хоуп» и ООО «Лион». В последнее время предприниматель жил в столице.

В 2008-м году бизнесмена признали виновным в вымогательстве и приговорили к шести годам колонии, однако через четыре он вышел на свободу по УДО. Тогда правоохранители заинтересовались Чепловым после громкого ЧП на остановке «Орёл» – там в результате взрыва погиб человек.

ИА «Орелград»


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