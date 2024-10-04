Минимальный набор продуктов в Орле подешевел

Сокращение стоимости продуктов составило всего 0,03 процента.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в августе 2024 года стоимость месячного условного минимального набора продуктов питания составила 6200,7 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение его стоимости на 0,03 процента. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 20 080,5 рубля в расчете на месяц. В данном случае по сравнению с июлем 2024 года зафиксировано повышение на 0,4 процента.

«В августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары повысились на 0,3 процента, в том числе на продовольственные товары увеличились на 0,1 процента, на непродовольственные товары – на 0,4 процента, на услуги – на 0,2 процента, – информирует Орелстат. – Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6 процента. Для сравнения, в августе 2023 года он составлял 100,8 процента».

Ранее правительство региона сообщало, что в июле 2024 года инфляция в Орловской области составила 3,8 процента относительно декабря 2023 года. В том числе цены увеличились на продовольственные товары на 1,7 процента, на непродовольственные товары – на 3,1 процента, на услуги – на 7,7 процента. По прогнозной оценке областных властей, к концу 2024 года инфляция в регионе составит порядка 5,7 процента. В то же время прогнозируется, что в 2025-2027 годах инфляция снизится до 4 процентов.

«Основное сдерживающее влияние на рост инфляции будут оказывать проведение умеренно-жесткой денежной и бюджетной политики, дальнейшее укрепление рубля. Сдерживающее влияние спросовых ограничений в прогнозный период при незначительном росте доходов населения сохранится», – отмечается в прогнозе социально-экономического развития Орловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

ИА «Орелград»