Стартовал конкурс эскизных проектов нового памятного знака

Заявки от орловских художников и дизайнеров будут принимать по 30 октября 2024 года.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области официально объявил о старте конкурса на лучший эскизный проект памятного знака «Населенный пункт трудовой славы». Как уже рассказывал «Орелград», условия и порядок проведения конкурса определены указом губернатора от 26 сентября 2024 года. Прием заявок уже стартовал, он продлится по 30 октября 2024 года включительно. Документы для участия в конкурсе принимает указанный выше департамент.

Целью конкурса является разработка единого подхода к архитектурно-художественному облику эскизного проекта памятного знака – нового для Орловской области. Напомним, минувшей весной Орловский облсовет народных депутатов принял закон, вводящий звание «Населенный пункт трудовой славы». Это звание «отражает общепринятую ассоциативную парадигму о трудовых подвигах». Принять участие в конкурсе могут художники, дизайнеры, архитекторы, скульпторы и иные граждане, союзы творческих деятелей, общественные объединения и иные организации. Они вправе представить одну или несколько, не более трех, заявок.

При оценке заявок конкурсная комиссия будет руководствоваться следующими критериями: образная и эстетическая выразительность эскизного проекта; долговечность и прочность конструкции памятного знака; глубина раскрытия темы увековечения трудовой славы городов, поселков городского типа, поселков, сел, деревень, которые сыграли значительную роль в истории Орловской области; высокий художественный уровень эскизного проекта; возможность реализации эскизного проекта в современных условиях.

Оценивать проекты члены конкурсной комиссии будут по пятибалльной системе. В случае несоответствия эскизного проекта памятного знака какому-либо критерию, в соответствующей графе листа оценки выставляется 0 баллов. Если по одному и более критериям всеми присутствующими на заседании членами комиссии проставлено 0 баллов, эскизный проект признается не соответствующим критериям, и конкурсные документы снимаются с рассмотрения. Если сняты будут все документы, то комиссия объявит об отсутствии победителя.

Победителем конкурса признается претендент, чей эскизный проект набрал наибольшее количество баллов. Если несколько проектов получили равное количество баллов, победителем признается претендент, чей проект было зарегистрирован раньше других. Если вдруг совпадут дата и время регистрации конкурсных документов, то вопрос о победителе будет решен путем открытого голосования членов конкурсной комиссии. Если и здесь будет набрано одинаковое количество голосов, то решающее слово останется за председателем комиссии.

С победителем конкурса департамент заключит договор об отчуждении исключительного права на эскизный проект памятного знака, устанавливаемого на территории населенных пунктов Орловской области, – на безвозмездной основе. Если победитель уклонится от подписания договора, то звание у него отберут, а победителем объявят проект, занявший второе место. Добавим, что победитель конкурса будет награжден благодарностью губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»