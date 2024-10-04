Желающих создать штрафстоянки в Орловской области не нашлось

Областные власти подвели неутешительные итоги проведенного конкурса.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области подвел итоги аукциона по выбору организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств. Также предметом торгов было определение тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Как следует из итогового протокола конкурсной комиссии, к моменту окончания приема на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

В связи с этим аукцион объявлен несостоявшимся. Между тем, на торги было выставлено 26 лотов – областные власти искали специализированные организации для обслуживания штрафстоянок в Заводском, Советском и Северном районах города Орла, а также в 23 муниципальных районах Орловской области. Начальная максимальная цена лотов представляла собой базовый уровень тарифа на перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств.

Он был определен приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области. Так, базовый тариф составляет 1727,64 рублей – такова стоимость перемещения задержанного транспортного средства в границах городского округа, городского или сельского поселения до ближайшей специализированной стоянки. Плюс 30,5 рубля за каждый дополнительный километр от места задержания транспортного средства до границ города или сельского поселения, в котором расположена ближайшая специализированная стоянка. Километраж рассчитывается с применением округления до 0,1 км, при этом значение до 0,05 км не учитывается.

Базовые тарифы на хранение задержанных транспортных средств таковы: категории А – 26,77 рубля в час; категории В и D массой до 3,5 тонн – 53,53 рубля в час; категории B и D массой более 3,5 тонн, С и Е – 107,06 рубля в час; негабаритные транспортные средства – 160,59 рубля в час. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его перемещения на специализированную стоянку. Оплата расходов за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке, при этом плата за первые сутки не взимается.

Принять участие в конкурсе могло любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности или индивидуальный предприниматель. Заявитель должен был соответствовать обязательным требованиям: не находиться в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения; в отношении участника аукциона не возбуждено дело о банкротстве; на его имущество не наложен арест, а его деятельность не приостановлена.

ИА «Орелград»