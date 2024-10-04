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На Орловщине осудили мужчину, обокравшего свою мать

4.10.2024 | 16:32 Криминал, Новости

Всего он совершил 28 преступлений.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал Мценский районный суд. Известно, что на скамье подсудимых оказался местный житель.

Мужчина успел совершить целых 28 преступлений всего за полгода. Речь идёт о кражах, мелких хищениях и грабежах. Они происходили с декабря 2022-го по май 2023-го.

Примечательно, что одной из потерпевших оказалась его мать. Сын похитил средства с её расчётного счёта.

В итоге орловца признали виновным по всем эпизодам. Приговор оказался достаточно суровым — пять лет колонии строгого режима.

ИА «Орелград»


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