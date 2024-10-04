На Орловщине осудили мужчину, обокравшего свою мать

Всего он совершил 28 преступлений.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал Мценский районный суд. Известно, что на скамье подсудимых оказался местный житель.

Мужчина успел совершить целых 28 преступлений всего за полгода. Речь идёт о кражах, мелких хищениях и грабежах. Они происходили с декабря 2022-го по май 2023-го.

Примечательно, что одной из потерпевших оказалась его мать. Сын похитил средства с её расчётного счёта.

В итоге орловца признали виновным по всем эпизодам. Приговор оказался достаточно суровым — пять лет колонии строгого режима.

ИА «Орелград»