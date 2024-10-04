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Россельхознадзор выявил нарушения в зооуголке Детского парка Орла

4.10.2024 | 15:13 Закон и порядок, Новости

Животные содержались здесь в неподобающих условиях.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора пришли с проверкой на выставку животных в Детском парке. В ходе мероприятия выявили ряд нарушений. Об этом сообщает “Орёлтаймс”.

В нескольких случаях площади вольеров не соответствовали размерам животных. Так обстояло дело с морскими свинками, обезьянками-игрунками, а также сороками и некоторыми попугаями.

Кроме того, выяснилось, что оконные проёмы в соответствующем помещении не оборудованы решётками или сетками. Не всё в порядке оказалось и с ведением журналов наблюдения за животными.

В итоге Управление Россельхознадзора выдало ответственным лицам предписания об устранении нарушений.

Напомним, что сегодня отмечается Международный день защиты животных.

ИА “Орелград”


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