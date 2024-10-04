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В Орле микрокредиторы поплатились за психологическое давление

4.10.2024 | 17:17 Закон и порядок, Новости

Организацию по предоставлению микрозаймов оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в орловском Управлении Федеральной Службы Судебных приставов.

Микрофинансовой компании задолжала жительница нашей области. Однако интересно, что давлению подвергалась не она, а её сын. На номер мужчины стали поступать звонки и сообщения с требованием добиться возвращения долга и угрозами.

Так, кредиторы (или их представители) заявляли, что могут распространить негативную информацию о женщине среди его знакомых, обзвонив их по телефону, а также угрожали запустить соответствующую «волну» в соцсетях. Однако орловец не поддался на провокации и обратился к приставам.

ФССП провела проверку и выяснила, что информация соответствует действительности. В итоге компанию оштрафовали на 80 тысяч рублей. После этого микрокредиторы успокоились.

ИА «Орелград»


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