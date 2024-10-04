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Орловцам объяснят, как заплатить имущественные налоги

4.10.2024 | 8:25 Новости, Экономика

Налоговики региона проведут Дни открытых дверей.

Фото: ИА “Орелград”

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, 17 и 24 октября, а также 28 ноября с 09:00 до 20:00 налоговые органы региона проведут Дни открытых дверей. Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам налогообложения имущества, расскажут посетителям о сроках уплаты имущественных налогов, о действующих ставках и льготах. Орловцам детально объяснят, как получить и оплатить налоговые уведомления и требования об уплате задолженности в электронной форме через портал государственных услуг (ЕПГУ).

«Специалисты налогового органа помогут зарегистрированным пользователям ЕПГУ направить через портал уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме, – пояснили в Управлении ФНС. – Кроме этого, в указанные дни сотрудники управления на практике покажут, как пользоваться интернет-сервисами ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

Напомним, что массовая рассылка налоговых уведомлений стартовала в сентябре. Уведомление может быть направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг, получено лично в налоговом органе или через МФЦ на основании заявления о его выдаче. Исполнить требования уведомлений об уплате имущественных налогов следует не позднее 2 декабря 2024 года, по истечении указанного срока будут применяться финансовые санкции.

Уведомления получат владельцы транспортных средств, земельных участков и объектов капитального строительства. Кроме того, в уведомление включается сумма налога на доходы физических лиц: не удержанного налоговым агентом; по выигрышам в казино; по процентам от вкладов в банках; с налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей. Ранее налоговики сообщали, что всего в этом году уведомления будут направлены 693 тысячам орловцев. Общая сумма начисленных физическим лицам имущественных налогов за 2023 год на 6,3 процента превышает аналогичные начисления за 2022 год.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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