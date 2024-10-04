Орловцы инвестировали 17 миллиардов рублей в нефинансовые активы

Подавляющая часть инвестиций пришлась на основной капитал.

В Орловской области в первом полугодии 2024 года инвестиции в нефинансовые активы по организациям составили 16,9 миллиарда рублей, из них 91,9 процента приходилось на инвестиции в основной капитал. Такие данные приводит Орелстат, отмечая, что они не учитывают показатели представителей малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

«В первом полугодии 2024 года на развитие экономики и социальной сферы Орловской области использовано 22,7 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 110,8 процента к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)», – информирует Орелстат. Видовая структура инвестиций в основной капитал сложилась следующим образом: более 9,2 миллиарда рублей было вложено в приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты.

Инвестиции в нежилые здания и сооружения, а также расходы на улучшение земель составили 3,99 миллиарда рублей. Еще 759,8 миллиона рублей инвесторы вложили в строительство жилья, 535,7 миллиона рублей – в информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование, 162, 2 миллиона рублей – в объекты интеллектуальной собственности. Все прочие инвестиции в основной капитал потянули на 1,38 миллиарда рублей.

«Затраты организаций на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства в первом полугодии 2024 года составили 188,6 миллиона рублей», – отмечают также статистики. Для сравнения, в первом полугодии 2023 года указанный показатель составлял 689,9 миллиона рублей, то есть орловцы стали гораздо реже приобретать бывшее в употреблении оборудование и незавершенные объекты.

ИА «Орелград»