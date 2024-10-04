Отключения горячей воды в Заводском районе Орла продлили

Детсады и школы останутся без услуги до сегодняшнего вечера.

Об этом рассказали в АО «Орелгортеплоэнерго».

Напомним, предоставление коммунальной услуги прекратилось накануне, 3 октября, в 8 часов утра. Без горячей воды остались учреждения и дома, получающие горячую воду от котельной на Латышских стрелков, 109.

В частности, это детские сады №10, №41 и №61, а также школа №6 и лицей №28.

Кроме того, без горячей воды остались около 70 жилых домов. Планировалось, что предоставление услуги возобновится накануне вечером. Однако теперь неудобства продлеваются до 17 часов сегодняшнего дня.

ИА «Орелград»