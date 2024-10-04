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В Орле пройдёт осенняя ярмарка птиц и кроликов

4.10.2024 | 11:10 Новости, Общество

Такое постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

Фото: глава Кромского района Андрей Усиков (иллюстративное)

Оно опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Мероприятие запланировано на завтра, 5 октября, и на 2 ноября. На ярмарке-выставке можно будет купить сельскохозяйственных птиц различных пород, голубей, а также кроликов.

Она будет проводиться в первой половине дня, с 6 до 12 часов. Местом встречи станет автодром на Ливенской улице, 40.

В Орле пройдут сельскохозяйственные ярмарки-выставки породной птицы, голубей и кроликов. Соответствующее постановление подписано мэром Юрием Парахиным.

Данная выставка-ярмарка является традиционной, но проводится несколько раз в году. Предыдущее аналогичное мероприятие состоялось этой весной.

ИА «Орелград»


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