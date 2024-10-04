По указу Путина юным орловцам дали скидку на обучение

Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок предоставления многодетной семье меры социальной поддержки при оплате за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования в сфере искусств для детей в Орловской области». Указ губернатора принят в соответствии с указом президента Владимира Путина от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

Указ губернатора вводит порядок и условия предоставления многодетной семье 50-процентной скидки при оплате за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования в сфере искусств. Скидка за обучение является мерой социальной поддержки. Цель – обеспечение доступности получения детьми из многодетной семьи дополнительного образования в сфере искусств. Право на получение скидки имеет единственный родитель или один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей по их выбору.

Скидка составляет 50 процентов от установленной стоимости обучения по соответствующей дополнительной образовательной программе по договору об оказании платных образовательных услуг, который многодетная семья заключает с образовательной организацией. Предоставление скидки за обучение носит заявительный характер, то есть родителям самим надо подавать заявления с с приложением копии документа, подтверждающего статус многодетной семьи.

Заявление регистрируется образовательной организацией в день его поступления. Претендент на получение скидки вправе по своей инициативе одновременно с заявлением представить копии документов, подтверждающих родственные отношения членов многодетной семьи. Заявление рассматривается образовательной организацией в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации. В случае принятия положительного решения в договоре указывается размер оплаты уже с учетом 50-процентной скидки. Предоставление меры социальной поддержки прекращается по истечении действия договора, на основании которого она была предоставлена.

ИА «Орелград»