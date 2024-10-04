В Орле отмечают день рождения лучшего вратаря мира

«Бунинка» подготовила выставку в честь 95-летия со дня рождения Льва Яшина.

«Хозяин штрафной площадки» – под таким названием Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина организовала выставку литературы, приуроченную к 95-летию со дня рождения Льва Ивановича Яшина. Она проработает до конца октября, вход на нее свободный, приглашаются все желающие.

Имя Льва Яшина хорошо известно по всему миру. Он до сих пор признается разными рейтингами лучшим футбольным вратарем за всю историю. Официально же такое звание он получал в 1963 и 1966 годах, а в 1963 году был признан еще и лучшим футболистом Европы.

«На выставке литературы представлены книги, статьи, интервью и другие материалы, рассказывающие о пути Льва Яшина к славе, его достижениях на футбольном поле и за его пределами, – рассказали в «Бунинке». – Посетители смогут узнать о том, как Яшин стал одним из самых известных вратарей в истории футбола, о его вкладе в развитие этого вида спорта и о его влиянии на последующие поколения футболистов».

Выставка о Льве Яшине будет интересна всем, кто увлекается историей футбола, а также тем, кто хочет узнать больше о жизни и карьере этого выдающегося спортсмена, уверены организаторы. Лев Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Умер он там же, 20 марта 1990 года. К тому времени Лев Иванович несколько лет тяжело болел. В историю он вошел как олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР.

Яшину были присвоены звания Заслуженный мастер спорта СССР и Герой Социалистического Труда. Он – кавалер двух орденов Ленина. Кроме того, Яшин до сих пор остается единственным вратарем в истории, получившим «Золотой мяч». Легендарный вратарь выступал за московское «Динамо». В чемпионате СССР он дебютировал в 1950 году, причем не очень удачно. Интересный факт – Яшин также играл в хоккей за «Динамо» и даже стал обладателем Кубка СССР по хоккею с шайбой.

«Лев Яшин был не только талантливым футболистом, но и выдающимся человеком, – отмечают в «Бунинке». – Он всегда отличался скромностью, честностью и трудолюбием. Лев Иванович был примером для многих поколений футболистов, вдохновляя их на достижение новых вершин. После завершения игровой карьеры Яшин продолжил работать в футболе, занимаясь тренерской и административной деятельностью. Он также активно участвовал в общественной жизни, помогая детям и молодежи».

ИА «Орелград»