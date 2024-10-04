В Орле на Колхозном мосту готовятся класть асфальт

Также здесь приступили к устройству ливневой канализации.

Об этом в соцсетях рассказал мэр Юрий Парахин.

Задачу выполняет «Уваровская ПМК-22», ранее завершавшая строительство Красного моста. На Колхозном на данный момент ведутся подготовительные работы для укладки слоев автомобильной дороги. Сейчас здесь формируется песчаное основание дорожного полотна.

Кроме того, подрядчик полностью забетонировал конусы опор №1 и №4, а также отфрезеровал старое основание на подходах со стороны улиц Колхозной и Генерала Родина. Также компания приступила к устройству ливневой канализации.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». «Без отставания от сроков», – отметил Парахин.

Ввод моста в эксплуатацию намечен на февраль 2025 года.

ИА «Орелград»