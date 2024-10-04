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В Орле возобновилось строительство выезда из Зареченского

4.10.2024 | 10:33 Важное, ЖКХ, Новости

Оно приостанавливалось после ЧП с двумя погибшими.

О возобновлении работ в соцсетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

По его словам, здесь трудится бригада ООО «Строй-Проект» – 10 рабочих, вооружённых тремя единицами спецтехники. Она завершила переустройство сетей водопровода и приступила к строительству ливневой канализации. Также под будущей дорогой обустраивают коммуникации.

Работы продолжатся до наступления устойчивых морозов, после чего придётся сделать технологический перерыв. Дорогу по улице Витольда Почернина должны сдать в июне следующего года.

«Могу заверить, что все силы и средства для того, чтобы продолжить работы, у подрядчика имеются», – заявил мэр.

ЧП случилось 18 сентября около 19 часов. После обрушения грунта погибли двое рабочих. ЧП случилось при работах по строительству дороги. Следственный комитет возбудил дело по статье «нарушения правил безопасности при ведении строительных работ».

ИА «Орелград»


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