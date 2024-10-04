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На Орловщине за убийство будут судить гражданина Узбекистана

4.10.2024 | 10:41 Закон и порядок, Новости

Преступление произошло в июне этого года.

Фото: ИА «Орелград»

Всё началось с того, что между обвиняемым и его будущей жертвой возник словесный конфликт. Известно, что при этом иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге гражданин Узбекистана почувствовал внезапную острую личную неприязнь к оппоненту и нанёс ему как минимум восемь ударов ножом по жизненно важным органам. Потерпевший скончался.

Дело будет рассматриваться во Мценском районном суде.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, орган надзора утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Ранее стало известно, что прокуратура заставила пересчитать платёжки для участника СВО.

ИА «Орелград»


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