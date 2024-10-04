На Орловщине за убийство будут судить гражданина Узбекистана

Преступление произошло в июне этого года.

Всё началось с того, что между обвиняемым и его будущей жертвой возник словесный конфликт. Известно, что при этом иностранец находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге гражданин Узбекистана почувствовал внезапную острую личную неприязнь к оппоненту и нанёс ему как минимум восемь ударов ножом по жизненно важным органам. Потерпевший скончался.

Дело будет рассматриваться во Мценском районном суде.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, орган надзора утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Ранее стало известно, что прокуратура заставила пересчитать платёжки для участника СВО.

ИА «Орелград»