Орловчанку осудили за кражу и тут же простили

Довольно благополучно завершился суд для жительницы Верховья.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиненной в совершении преступления по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, женщина обворовала собственную мать, похитив деньги с ее банковского счета. Из материалов дела следует, что подсудимая знала пароли от мобильного телефона своей матери и установленного на нем приложения банка.

Она воспользовалась моментом, тайком от матери взяла ее мобильник, вошла в банковское приложение и похитила со счета матери 6750 рублей. Эту сумму она перечислила на банковский счет своей знакомой, которая потом деньги ей отдала. Похищенным подсудимая распорядилась по своему усмотрению. Как пояснили в пресс-службе Верховского районного суда, в ходе рассмотрения дела подсудимая признала себя виновной и в содеянном раскаялась.

Выступила в суде и потерпевшая, то есть мать подсудимой. Она заявила, что причиненный ей материальный ущерб дочь полностью возместила. Мать также ходатайствовала перед судом о снижении категории тяжести преступления и прекращении уголовного дела, подчеркнув, что с подсудимой она уже примирилась и претензий к ней не имеет. Тем не менее, по итогам рассмотрения уголовного дела суд признал дочь виновной в совершении вменяемого ей преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Однако затем суд изменил категорию совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и освободил осужденную от назначенного ей наказания в связи с примирением с потерпевшей. В пресс-службе суда пояснили, что сделано это было с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, отсутствия отягчающих и наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»