В Ливнах отчитались об улучшении пассажирских перевозок

Ситуацию изменило появление муниципального общественного транспорта.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны Алексей Поляков выступил с докладом на совещании в мэрии. Как пояснили в администрации города, он рассказал об организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Последние появились в райцентре только в этом году, раньше рынок перевозок полностью контролировали частники. Ситуация изменилась в феврале 2024 года, когда правительство Орловской области передало Ливнам 10 автобусов.

«Предоставление городу Ливны муниципального транспорта позволило существенно усовершенствовать осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, – отмечают в администрации. – Ранее в нештатных ситуациях в случае отсутствия транспортного средства по техническим и иным причинам не всегда представлялось возможным своевременно принять меры по замене транспортного средства. Чаще всего проблемные вопросы возникали в части осуществления пассажирских перевозок по маршруту №21, дежурству по маршрутам №11 и 13. В настоящее время данные проблемы практически не возникают».

Алексей Поляков доложил, что сейчас пассажиров в городе перевозят по 14 маршрутам. Кроме того, через территорию города проходят еще три межмуниципальных маршрута. Работают на них 15 автобусов индивидуальных предпринимателей и девять автобусов МУП «Комсервис». Как пояснил докладчик. Один из десяти переданных городу автобусов находится в резерве – для подмены. Шесть автобусов – низкопольные, что удобно для пассажиров с детскими колясками и пассажиров с ограниченными возможностями в передвижении.

«Пассажирские перевозки муниципальным транспортом осуществляются по наиболее востребованным маршрутам, – сообщил Алексей Поляков. – Согласно ежедневным отчетам по диспетчерскому регулированию в городе в «часы пик» на маршрутах движения находятся 24 автобуса (без учета межмуниципальных), которые ходят в соответствии с установленными расписаниями движения, сформированными с учетом особенностей пассажиропотока. Кроме того, увеличены временные параметры начала и окончания перевозок по ряду основных маршрутов».

ИА «Орелград»