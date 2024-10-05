Во Мценске приватизируют МУП «Коммунальщик»

Условия приватизации утвердили власти райцентра.

Глава города Мценска Николай Кочетаев издал постановление об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик». Приватизировано предприятие будет путем его преобразования в акционерное общество «Коммунальщик». Уставный капитал АО составит 116,192 миллиона рублей. Складывается он из совокупной цены 116 192 обыкновенных именных бездокументарных акций – номинальная стоимость каждой акции установлена в размере 1000 рублей. Все эти акции будут приобретены муниципальным образованием, то есть город Мценск и после приватизации останется владельцем «Коммунальщика».

К тому же муниципалитет остается собственником имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения. Директору МУП «Коммунальщик» поручено письменно уведомить Федеральную налоговую службу России о начале процедуры реорганизации муниципального унитарного предприятия в акционерное общество. Также будет подписан передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса и принято решение о выпуске акций. Николай Кочетаев поручил в течение 30 дней в письменной форме уведомить всех известных кредиторов МУП «Коммунальщик» о реорганизации предприятия.

Утвержден и состав подлежащего приватизации имущественного комплекса. В него входят, например, четыре нежилых помещения. Они расположены на улице Советской, самое дорогое из них имеет балансовую стоимость 11 миллионов рублей. Соседнее с ним здание оценено в 7,8 миллиона рублей. Под приватизацию попадут гаражи общей площадью более 500 квадратных метров. Они были построены в 1997 году, на сегодняшний день их балансовая стоимость составляет… 0 рублей.

Кстати, балансовая стоимость принадлежащих приватизации активов МУП «Коммунальщик» указана в постановлении главы города как величина уставного капитала. Она определена как сумма стоимости чистых активов МУП «Коммунальщик», исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации. Добавим, что до первого общего собрания акционеров АО «Коммунальщик» его генеральным директором назначен Александр Дрозд. В состав совета директоров АО «Коммунальщик» будут входить 5 человек.

ИА «Орелград»