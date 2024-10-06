Неисправимый пьяный водитель лишился автомобиля

В Орловской области вынесен очередной приговор за нетрезвую езду.

Уголовное дело рассмотрел Кромской районный суд Орловской области. Перед ним предстал житель города Орла. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ, то есть в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. В пресс-службе районного суда пояснили, что ранее этот же гражданин был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Такое наказание ему назначил мировой суд за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ, то есть за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Этим летом его автомобиль был остановлен для проверки сотрудниками Госавтоинспекции на федеральной трассе М2 «Крым». У водителя имелись внешние признаки опьянения.

В связи с этим сотрудник полиции предложил ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в присутствии двух понятых, что позволило бы точно установить, управлял орловец автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или нет. Однако водитель повел себя точно так же, как и в предыдущем случае, то есть категорически отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В подобном случае водитель автоматически признается пьяным за рулем. Поскольку нарушение для него стало повторным, на орловца завели уголовное дело. Кромской районный суд приговорил подсудимого к обязательным работам с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль, которым управлял осужденный, конфискован в собственность государства.

ИА «Орелград»