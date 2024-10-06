Орловские школы оказались беззащитны перед небесами

Суд обязал оборудовать здания школ устройствами молниезащиты.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, в сентябре было рассмотрено девять похожих друг на друга административных дел по исковым заявлениям местного прокурора. Последний выступил в интересах неопределенного круга лиц, подав иски не только к районному отделу образования, но и к администрации Покровского района и администрациям девяти школ. Прокурор просил суд обязать ответчиков оборудовать учебные учреждения устройствами молниезащиты.

Подаче исков предшествовало проведение проверки исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности образовательных учреждений района. В результате прокуратуры выявила нарушения в деятельности школ, а именно установила, что здания школ не оборудованы устройствами молниезащиты с учетом требований СО 153-34.21.122-2003.

«Непринятие мер по оборудованию зданий образовательного учреждения устройствами молниезащиты нарушает права учащихся и работников школ на обеспечение безопасных условий обучения и труда», – к такому выводу пришли в надзорном ведомстве. Поскольку добровольно местные чиновники и администрации школ нарушения не устранили, последовали судебные иски к ним.

«Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, нашел заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, – сообщает пресс-служба райсуда. – Административные ответчики не возражали против удовлетворения иска. Суд обязал ответчиков в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать учебные заведения района устройствами молниезащиты».

ИА «Орелград»