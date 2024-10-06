Орловца на работе восстановили приставы

Ранее суд решил, что мужчина был уволен с нарушением трудового законодательства.

Не самое обычное исполнительное производство завершили орловские судебные приставы – они добились восстановления в должности незаконно уволенного сотрудника. Подробности этой истории сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области. Нарушенными оказались трудовые права жителя города Ливны, который еще недавно трудился на должности охранника. Он был уволен без объяснения причин. Мужчина посчитал увольнение незаконным и оспорил решение своего работодателя в судебном порядке.

«Гражданин посчитал свое увольнение неправомерным, в связи с чем обратился за защитой своих прав с иском в суд, – уточнили в Управлении ФССП. – По результатам рассмотрения дела суд признал приказ о прекращении трудового договора с гражданином незаконным и принял решение о восстановлении мужчины в ранее занимаемой должности».

Однако на практике восстановиться на прежнем рабочем месте оказалось довольно сложно. Работнику пришлось брать исполнительный лист. За помощью он обратился в Ливенское отделение судебных приставов. Было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя организации о возможных последствиях неисполнения решения суда.

Самое легкое, чем мог бы тот отделаться в подобном случае, это взыскание с него исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Но действующее законодательство также предусматривает административную и уголовную ответственность за неисполнение решения суда, о чем пристав также рассказал работодателю. Меры оказались эффективными, незаконно уволенный охранник оперативно был восстановлен на прежней должности. «Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе», – резюмируют ведомстве.

Тем временем Государственная инспекция труда в Орловской области объяснила, может ли работодатель без согласия сотрудника добавить его в служебный чат. В ведомстве пояснили, что работодатель вправе обязать работника использовать служебный чат в мессенджере только в том случае, если такая обязанность установлена в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных нормативных актах. Работник же обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и соблюдать трудовую дисциплину.

ИА «Орелград»