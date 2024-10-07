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Администрация Орла решилась на коммерческий кредит

7.10.2024 | 9:52 Новости, Экономика

Объявлен электронный аукцион.

ИА “Орелград”

Администрация Орла нуждается в услуге по предоставлению кредитных ресурсов на погашение муниципальных долговых обязательств и (или) финансирование дефицита бюджета города в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 315 миллионов рублей на срок до 365 дней.

Начальная цена – 63 млн рублей. Такое вознаграждение предполагается для поставщика. Следовательно, ставка по кредиту предполагается от 20%. Итоги электронного аукциона проведут 21 октября.

По данным сайта администрации Орла, на 1 сентября 2024 года задолженность города превышает 2,818 млрд рублей. Главный кредитор – департамент финансов Орловской области. Из общей суммы 315 млн рублей позаимствованы у УФК по Орловской области. Общий объем доходов бюджета Орла за 2024 год предполагается на уровне 14 млрд рублей, расходы могут превысить 15,35 млрд. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года ограничен 3 млрд рублей.

ИА “Орелград”

 


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Орелград. 2024 год

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