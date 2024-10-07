Кладбище под Орлом благоустроят за 8 миллионов рублей

Стали известны условия тендера на работы в Долгом.

Администрация Должанского района Орловской области объявила тендер на благоустройство кладбища в поселке городского типа Долгое. Подрядчику предстоит выполнение работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья, разработке грунта, ремонту асфальтового покрытия, отсыпке щебнем участка дороги протяженностью 103 метра и устройству обваловки кладбища.

Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 8,45 миллиона рублей. Оплачивать работы будут бюджетными средствами. Сроки выполнения работ: с даты подписания контракта по 15 ноября 2024 года. От потенциального подрядчика местные власти требуют, чтобы он строго следовал уже утвержденному ими перечню работ, указанному в смете на благоустройство кладбища. Участники аукциона не имеют права самостоятельно изменять виды и объемы работ.

«Все виды работ по благоустройству кладбища в пгт. Долгое должны быть выполнены лично в полном соответствии с локальной сметой и ведомостью объемов работ, – говорится в конкурсной документации. – Исполнитель контракта должен гарантировать качество выполнения всех работ, согласно действующих нормативно-технических актов, строительных норм и правил, государственных стандартов».

Гарантированным должно быть и качество используемых материалов, изделий и конструкций. Кроме того, подрядчик должен дать обязательство о своевременном устранении дефектов и недостатков, выявленных не только при приемке работ, но и в период гарантийной эксплуатации асфальтового покрытия автомобильной стоянки, дорожки, контейнерной площадки и участка около храма. Срок гарантии на верхний слой покрытия, то есть на асфальтобетон, должен составлять 4 года с даты подписания заказчиком документа о приемке, а в случае досрочного расторжения контракта – с даты, с которой контракт признается расторгнутым.

«В течение гарантийного срока, подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление обнаруженных дефектов, допущенных по вине подрядчика, в согласованный с заказчиком срок», – такое условие поставлено перед победителем тендера.

ИА «Орелград»