Орловское УФАС рассмотрит жалобу на департамент ЖКХ

Жалобу подала компания, которой отказали в доступе к капремонту домов.

Орловское УФАС России направило в департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Жалоба поступила от столичной компании «ТеинСтройПроект» на действия комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций. Поясним, что департамент является уполномоченным органом в этой сфере. Отобранные им подрядчики получают право участвовать в электронных аукционах на оказание услуг по осуществлению строительного контроля.

Из жалобы следует, что заявителю было неправомерно отказано во включении в реестр квалифицированных подрядных организаций. Орловское УФАС, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению и приостановлении торгов в соответствии с Законом «О защите конкуренции». Рассмотрение дела будет осуществляться посредством системы видеоконференцсвязи. Департаменту предложено представить письменные объяснения по доводам жалобы.

Из последней следует, что аукцион проводился в сентябре этого года. Это был предварительный отбор подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по предмету «оказание услуг по осуществлению строительного контроля». Компании отказали в связи с ее несоответствием требованиям, установленным конкурсной документацией. Чиновники сослались на то, что она не представила копии не менее чем трех договоров, подтверждающих наличие у нее отбора опыта работ, аналогичных предмету проводимого отбора.

Однако, по мнению компании, в составе ее заявки были представлены договоры по оказанию услуг строительного контроля с реестровыми номерами, а также приложены акты закрытия с печатями, что «подтверждает достоверность указанных в договорах сведений». Также копания указала, что в настоящий момент она состоит в 54 реестрах квалифицированных подрядных организаций, ведет исполнение более 290 договоров, имеет более 300 исполненных договоров. В том числе оказывает услуги строительного контроля по уже существующим договорам с Фондом капремонта Орловской области и выполняет значительную часть объема строительного контроля по капитальному ремонту многоквартирных домов.

«В настоящий момент в связи с отклонением нашей заявки на отбор, не представляется возможным заключение договоров по уже выигранным аукционам, что препятствует деятельности нашей организации», следует из жалобы. На основании вышеизложенного копания считает, что «орган по ведению реестра ограничивает круг компаний, которые могут участвовать в аукционах, что свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства». УФАС проверит, соответствует ли это действительности.

ИА «Орелград»