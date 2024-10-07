Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

Клычков потребовал остановить автобусы

7.10.2024 | 11:22 Новости, Транспорт

В случае объявления ракетной опасности.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Поручение дано департаменту строительства и главам муниципальных образований 7 октября на совещании в администрации региона. Они должны провести работу с перевозчиками, чтобы общественный транспорт реагировал на сигнал «Внимание всем!».

«К сожалению, мы стали свидетелями: все автобусы ездили, – сказал губернатор Андрей Клычков. – Здесь сможем отнести только к тому, что многие думали, что это очередная репетиция».

Глава региона сделал скидку на то, что за пару дней реально проводился тест системы оповещения, а также 4 октября был первый случай объявления ракетной опасности в Орловской области.

«Сейчас нужно всем довести эту информацию для того, чтобы была отработана», – заявил Андрей Клычков.

Напомним, когда зазвучат сирены, необходимо покинуть личный и общественный транспорт, найти безопасное укрытие в  здании, желательно без окон. Находиться там следует до объявления «отбой ракетной или авиационной опасности».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования