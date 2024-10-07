«Не должно быть бардака»: на Орловщине подготовятся к опасностям

Андрей Клычков призвал сделать выводы из первого предупреждения об угрозе.

Губернатор Орловской области на совещании 7 октября призвал работать по алгоритму. «На фоне тех мероприятий, которые были реализованы в пятницу», потребовались пояснения почти всем.

«У нас с вами здесь не должно быть какого-то бардака, – заявил Андрей Клычков. – Все должны в едином понимании цели и задач принимать решения по эвакуации как персонала, так и контингента, которые находятся в этом учреждении. Это же касается и работы с управляющими компаниями по многоквартирным домам и индивидуальным жилым строениям. Мы с вами прошли уже период, когда готовили укрытия, отрабатывали подвалы. Но сегодняшняя данность такова, что многие управляющие компании, многие жильцы повесили замки на свои подвалы. Все забылось, все прошло. Огромное количество было обращений по этому поводу».

Андрей Клычков призвал вспомнить и напомнить алгоритм действий, который был определен при сигнале “ракетная и авиационная опасность”. Только в этих двух случаях будут звучать сирены. Пока по беспилотникам сигнал договорились не запускать, подчеркнул Андрей Клычков.

«Что касается предприятий и администрации. Ровно такой же подход. Я прошу по линии профильных департаментов и глав муниципальных образований со всеми предприятиями всех форм собственности отработать алгоритм поведения при сигнале ракетной опасности. У нас с вами этот звоночек должен быть очень четким и очень понятным».

Отдельно департаменту информационно-аналитической работы поручено подготовить материалы для предоставления и распространения.

«Слишком короткий период времени после сигнала для принятия решения. Поэтому каждый человек должен понимать, что делать», – подчеркнул Андрей Клычков.

Руководителями предприятий, учреждений, социальных объектов поручено отработать алгоритм реагирования на сигнал угрозы.

Напомним, 4 октября, в Орловской области впервые была объявлена ракетная опасность. По улицам продолжил двигаться общественный транспорт. Из некоторых школ детей вывели на улицу. В других учреждениях, напротив, не запустили учащихся, которые прибыли на занятия во вторую смену. Горожане жаловались, что перед ними закрывали двери СФР и банков. При этом нахождение на улице в случае атаки может быть опасно. Все рекомендации сводятся к поиску укрытия без окон. Однако многие сказались недоступны.

ИА “Орелград”