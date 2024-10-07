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Орловские выплаты по ОСАГО оказались наименьшими в Черноземье

7.10.2024 | 11:20 Новости, Транспорт

Такова статистика текущего года.

Фото: ИА «Орелград»

О ней рассказал «Абирег». Российский союз автостраховщиков подвёл соответствующие итоги за период с января по август включительно и сравнил с их с цифрами за аналогичный период 2023-го.

Оказалось, что в текущем году орловцы получили по ОСАГО всего лишь 468,5 миллиона рублей. Это наименьший показатель среди всех регионов ЦФО.

Тем не менее, сравнительно с минувшим годом сумма всё равно выросла — правда, только на 4%.

Лидером Черноземья по страховым выплатам автомобилистам стала Воронежская область. Здесь по ОСАГО выплачено около 2 миллиардов рублей. Рост показателя составил 10%.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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