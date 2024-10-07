Матери орловского бойца СВО отказали в выплате

Основанием стало «неправильное» место гибели защитника Отечества.

Об этом в соцсетях рассказал первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин. Женщина обратилась к нему за помощью.

Сын орловчанки, военнослужащий, погиб, отражая нападение вражеских войск в Курской области. Однако когда она обратилась за получением «губернаторской» выплаты по факту гибели на СВО, то столкнулась с отказом.

«Мне отказали на том основании, что эту выплату дают тем, кто погиб на территории Украины. А мой сын и другие ребята погибли, выходит, не в том месте», – пояснила жещина.

Михаил Вдовин, анализируя эту ситуацию, отметил, что положение о предоставлении выплаты нуждается в доработке. Вице-спикер уже направил соответствующее обращение в адрес губернатора Андрея Клычкова.

Ранее стало известно, что в Орле инвалид ВОВ пожаловалась «Русской общине» на внука.

ИА «Орелград»