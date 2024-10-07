В Орле в Зареченском произошёл транспортный коллапс

У остановок общественного транспорта скопились небывалые очереди.

Так произошло сегодня утром. Причиной стала неудовлетворительная работа автобусного маршрута №9 («Улица Емлютина – Санаторий Лесной».

По предварительным данным, как минимум в период с 7:30 до 8:15 в районе не появилось ни одного автобуса, обслуживающего данный маршрут. 45-минутное промедление в утренний «час пик» дало о себе знать.

Напомним, что работа данного маршрута давно находится в центре внимания соцсетей и СМИ. Именно его раньше обслуживала ИП Кривова М.Н.

После того, как мэрия разорвала контракт до положенного срока, предпринимательница и её супруг обратились в правоохранительные органы. В итоге глава СКР Александр Бастрыкин принял решение о возбуждении уголовного дела.

ИА «Орелград»