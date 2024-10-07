В Орле инвалид ВОВ пожаловалась «Русской общине» на внука

По её словам, он постоянно оскорбляет и притесняет пожилую женщину.

Об этом сообщили в соцсетях общественного объединения.

Пенсионерка Анна Константиновна, жительница Орла, инвалид Великой Отечественной войны, рассказала активистам, что её взрослый внук Николай оскорбляет её, используя нацистские лозунги, а также выражения, задевающие национальное достоинство русского народа.

Впрочем, мужчина не ограничивается словами. Орловчанка утверждает, что Николай совершал и физические насильственные действия. От его поступков страдали и другие члены семьи — дочь Анны Константиновны, а также сын самого Николая, с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на орловца жалуются и соседи.

Сообщается, что Николай продавал личные вещи своих родственников, вымогал у них деньги, несколько раз включал газ и угрожал взорвать квартиру, а также выбивал стёкла и обрезал провода. В итоге пенсионерке пришлось переехать в другое, съёмное жильё.

Родственники орловца не раз обращались в полицию. Агрессивного мужчину привлекали к административной ответственности.

Со своей стороны, «Русская община» тоже взяла ситуацию на контроль. Также активисты передали собранные материалы в Управление МВД по городу Орлу.

ИА «Орелград»