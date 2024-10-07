На Орловщине планируют собрать более двух тонн семян дуба

Это важный этап восстановления леса, подчеркивают в профильном управлении.

Управление лесами Орловской области сообщает, что дуб — одна из главных пород деревьев в регионе. В этом году урожай оказался небольшим. Виной тому поздние весенние заморозки, которые привели к гибели завязей, и очень засушливое лето.

От качества собранных семян зависит количество выращенных саженцев и эффективность восстановления леса. Поэтому лесоводы стараются собрать сухие, чистые и здоровые жёлуди, отбирая лучшие. Сотрудники управления лесами также внесли свой вклад – 250 килограммов. Специалисты ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты лесов Тульской области» проверят жёлуди на качество. Семенам определят класс, также дадут рекомендации по хранению и обработке.

Жёлуди будут посеяны на лесных питомниках, далее саженцы используют для создания новых насаждений. Восстановление проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

ИА “Орелград”