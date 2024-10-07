Орловец Левит перестал быть главой воронежского СК

Такое решение принял президент.

Кирилл Левит, возглавлявший Управление Следственного комитета по Воронежской области, ушёл на пенсию. Соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин.

Как уточняет «Абирег», кадровое решение было принято 1 октября. Тогда же Левит ушёл в отпуск. СМИ получило подтверждение информации в самом Следственном комитете.

Кирилл Левит родился 15 мая 1971 года в Орле. Он окончил Воронежский госуниверситет, затем работал на Орловщине в органах прокуратуры.

Ещё в 2007-м году Левита назначаили первым заместителем руководителя СУ СК по Орловской области. В 2011-м он возглавил Следственное управление по Хабаровскому краю, а в 2014-м – аналогичное подразделение, но по Воронежской области.

ИА «Орелград»