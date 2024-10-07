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Орловец Левит перестал быть главой воронежского СК

7.10.2024 | 17:17 Закон и порядок, Новости

Такое решение принял президент.

Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области

Кирилл Левит, возглавлявший Управление Следственного комитета по Воронежской области, ушёл на пенсию. Соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин.

Как уточняет «Абирег», кадровое решение было принято 1 октября. Тогда же Левит ушёл в отпуск. СМИ получило подтверждение информации в самом Следственном комитете.

Кирилл Левит родился 15 мая 1971 года в Орле. Он окончил Воронежский госуниверситет, затем работал на Орловщине в органах прокуратуры.

Ещё в 2007-м году Левита назначаили первым заместителем руководителя СУ СК по Орловской области. В 2011-м он возглавил Следственное управление по Хабаровскому краю, а в 2014-м – аналогичное подразделение, но по Воронежской области.

ИА «Орелград»


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