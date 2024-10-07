Поликлиника №1 на согласовании в Министерстве здравоохранения

В Орле ждут согласования корректировки программы.

На вопрос представителя прокуратуры о перспективах нового корпуса учреждения здравоохранения на совещании 7 октября ответил глава профильного департамента Александр Альянов. По его словам, в Министерство здравоохранения направлена на согласование откорректированная программа модернизации первичного звена (с правкой и планов, и финансового обеспечения).

«10 октября ждем ответа, – сообщил Альянов. – И если получим положительное решение, то по Поликлинике №1 будет начат этап согласования экспертизы, формирования ПСД и, в конце концов, стройка».

Губернатор Андрей Клычков отметил, что объект также проходит по линии Минстроя. Там согласовано прохождение Главгосэкспертизы. Без нее и без согласования с Минздравом программы модернизации невозможно проводить конкурсные процедуры. Клычков подчеркнул, что объект значимый, в том числе нагрузкой на региональный бюджет, потому что Орловская область должна направить значительную часть средств. Пропорции финансирования глава регионе не уточнил.

Отметим, в сентябре губернатор сам обозначил сроки и призвал коллег ускориться. По его планам, контракт должен быть заключен до 15 ноября.

ИА “Орелград”